很多人明明下定決心減重，然而即便飲食都很控制，也盡量避免油炸類食物，體重依然掉不下來，始終不了解問題出在哪？對此，營養師吳欣陵指出，臨床上最常遇到個案，吃進不少油炸食物卻不自知，並點名9種隱藏高油陷阱的地雷食物。其中，她提到，第1名就是排骨便當的滷排骨，大多採取先炸後滷，幾乎讓人看不出來。

吳欣陵在臉書專頁「吳欣陵 營養師」發文，盤點9種肉眼看不出的「炸」欺食物，包括豆皮壽司的豆皮、泡麵和科學麵、滷排骨、甜甜圈、麻花捲、沙其馬、油豆腐、麵筋及油條，皆隱藏一堆油脂，恐成為減脂剋星。

吳欣陵進一步說明，榮登門診諮詢第1名就是排骨便當的滷排骨，大多採取先炸後滷，幾乎讓人看不出來，且其麵皮會牢牢黏在肉上面，根本無法去皮，就直接吞下肚。不過，她也強調，有些店家的滷排骨就真的只用滷的，下次點餐時不妨多詢問店家一下。

營養師高敏敏先前提醒，撇開熱量不說，食物若經過高溫油炸，會破壞其中的營養素，若是蛋白質食物，恐會流失原本的礦物質及維生素；而澱粉類食物原本熱量就不低，經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高，不可不慎。