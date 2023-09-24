不動產業界年度盛事、有房仲業奧斯卡美譽的「2023第二十二屆金仲獎」日前公布得獎名單，兆基管理顧問股份有限公司（後稱兆基屋管）表現亮眼，總公司蔡佳玲、新北第一分公司陳冠瑋榮獲「傑出金仲獎楷模－不動產經紀營業員獎」，而兆基屋管新北第一分公司除榮獲「不動產經紀業獎」外，更獲頒最高榮譽「不動產經紀業組評審團大獎」！

今年頒獎典禮移師高雄舉行，總統蔡英文、高雄市長陳其邁、內政部次長花敬群、地政司司長王成機等多位政府官員親自出席，表揚傑出不動產經紀業及營業人員刻苦、堅毅、淬勵奮發之工作精神。總統蔡英文致詞時表示，針對租屋族持續擴大租金補貼及推動社會住宅包租代管，期盼房仲業者能「作為政府、房東、房客的橋樑，讓更多房東成為公益出租人、租屋市場更透明！」

隨著政府各項政策推動及租賃專法的健全，租賃住宅服務業作為租賃雙方居中協調的角色，近年來備受各界重視，產業持續蓬勃發展，本屆金仲獎兆基屋管更是自全台近八千家房仲業者中脫穎而出，一舉奪下「不動產經紀業組評審團大獎」的殊榮，更是第一家以「房屋租賃」為主要業務的公司榮獲獎項。

兆基屋管累積十多年豐富的租賃開發與管理經驗，於106年內政部提出「社會住宅包租代管計畫」之初便積極投入，至今年計畫已邁入第四期，兆基屋管除了全勤參與計畫外，執行業務範圍更廣達十六個縣市，在各個縣市都設有服務據點能夠就近服務民眾，已成為全台第一大的包租代管業者。

兆基屋管董事長李建成說，兆基屋管將秉持著營造公平租屋環境之初衷努力不懈，社會住宅包租代管計畫給予業者回饋社會、改善租賃市場風氣的機會，必須要好好把握，未來將堅持向前、精進勤勉。