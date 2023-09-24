「蛇姬」林采緹擁有甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，不吝嗇放送辣照的她，曬出身穿橘色短版小可愛的旅遊照，超兇身材快包不住，仔細看畫面，還有她曬傷留下的明顯色差，上圍自帶「比基尼印記」畫面辣翻。

林采緹近期展開17天的東南亞旅行，從馬來西亞玩到泰國，樂於分享的她曬出一連串旅遊照，最吸睛的莫過於超尺度穿搭，在林采緹分享的最新辣照中，她身穿橘色短版小可愛、休閒長褲入鏡，解放傲人上圍和白嫩美肌，超兇身材快包不住，仔細看畫面，還有她曬傷留下的明顯色差，上圍自帶「比基尼印記」，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

同時，林采緹也發文分享心情小語：「人生就是一次次不同的試煉，不同地方跌倒又從不同地方站起來繼續，不論感情、事業、人際關係，即使迷惘也沒有關係，只要持續不斷的嘗試跟破圈，就會找到心之所向」，但網友全把焦點放在她的好身材，紛紛留言：「好漂亮」、「真的不可小覷」、「超美」。

33歲林采緹當年Cosplay漫畫人物蛇姬、百分百還原角色，讓林采緹爆紅，並受封為「蛇姬」，林采緹2018年和歌手胡睿兒奉子成婚，婚姻僅維持2年就離婚，現在林采緹忙碌工作之餘，也會不時曬出親子照，俏麗的她看不出是一個孩子的媽。