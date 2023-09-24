主持人、前電視新聞主播林書煒和台北市文化局長蔡詩萍，日前將滿18歲愛女蔡中泠送入日本早稻田大學念書， 23日兩人送女兒新生入學，全家盛裝合影高顏值令人驚豔，蔡中泠還穿著短裙秀出修長美腿，讓許多圈內好友紛紛留言大讚：「好美的女兒！」

蔡詩萍昨在臉書上曬出夫妻兩人送女兒到早稻田大學新生入學，她寫道：「哎呦喂，怎麼一轉眼，妳就變成大學生了呢！看爸媽這麼盛裝，便知道，我們有多愛妳，多為妳的選擇而驕傲。恭喜女兒，早稻田大一新生，強強強。」

林書煒也在臉書上發文分享喜悅，「入境隨俗穿上正裝，參加女孩兒的大學入學式，祝福女孩兒大學生活精彩豐富，在外獨立生活，一定要照顧好自己的身心，健健康康、平平安安、快快樂樂，今天入學式唱校歌的橋段好振奮，接下來的早稻田祭、早慶戰都超令人期待。」

兩人的貼文曝光後，台北流行音樂中心董事長、音樂製作人黃韻玲也留言：「祝福！！恭喜」、女主持人趙庭也大讚：「集才氣與顏值於一身的家庭，恭喜恭喜喔，感覺依稀記得泠泠小學時的模樣，國高中這一段，長的好快喔！」女星寇乃馨也留言說：「太優秀了！！這一家超強大的DNA~。」

許多網友也紛紛留言：「我們好像都看了，看到從小到大，看到了女大十八變」、「基因真是強大啊～泠泠完全承襲父母親的優點，更發揚光大，超讚！」、「優良的基因青出於藍」、「名校呀，真是優秀基因」、「以下開放認岳父」、「直接日本出道」、「不科學的腿...」、「這一家人讓台灣的審美標準拉高了」、「仙氣十足的大學生」。