中國國家主席習近平23日下午在杭州西湖國賓館，會見出席杭州亞運開幕式並進行正式訪問的尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）。習近平表示，雙方要重點推動基礎設施互聯互通，拓展過境運輸合作，助力尼泊爾早日由「陸鎖國」轉型為「陸聯國」。

據大陸外交部網站消息，習近平指出，中方高度重視中尼關係，願同尼方加強發展戰略對接，推動中尼關係不斷取得新進展。他強調，雙方要始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，不斷鞏固兩國關係政治基礎。

習近平表示，中尼共建「一帶一路」合作不斷取得積極成果，跨喜馬拉雅立體互聯互通網路初具規模。雙方要重點推動基礎設施互聯互通，拓展過境運輸合作，助力尼泊爾早日由「陸鎖國」轉型為「陸聯國」。

據大陸外交部引述，達哈爾表示，尼中是相互理解、相互依賴、相互支持的朋友和夥伴。尼方衷心感謝中方給予尼經濟建設、扶貧和抗疫等方面的無私幫助。

達哈爾強調，尼方堅定奉行一個中國政策，台灣和西藏都是中國領土不可分割的一部分，尼方不會允許任何勢力利用尼領土從事破壞中國主權和安全的行為，這一立場堅定不移，不可動搖。

達哈爾表示，尼方高度讚賞並將積極參與共建一帶一路，推進跨喜馬拉雅立體互聯互通網路建設，相信這將極大助力尼國家經濟發展。尼方支持習近平提出的一系列重要理念倡議，願同中方共同推動國際秩序朝著更公正合理的方向發展，維護開發中國家共同利益，推動構建人類命運共同體。