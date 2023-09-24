10月即將到來，有些人皮要繃緊了！《搜狐網》盤點12星座運勢，其中處女、天秤、摩羯、雙子和水瓶座恐有衰運纏身，感情、財務或工作上有狀況發生，面對此波逆流，一定要戒慎恐懼，謹防不必要的虧損。

▌處女座

金星10月進入逆行狀態，處女座恐出現雞犬不寧的現象，與人常有口舌之爭，須格外留意。建議在此月中最好少說多做。另外滿月的到來，處女還要注意感情問題，一定要控制好脾氣，和氣生財。本月財運一般，投資理財需謹慎，謹防不必要的虧損。

▌天秤座

10月運勢有所回落，做事反覆，看不到顯著的回報。事業上有一些阻滯，效率不高，不宜強出頭，免招嫉妒，更要警惕小人搶奪功勞。另外工作上要小心處理事務，懂得靈活變通，不要隨便與人爭執，避免招來官司訴訟。本月生活諸多不順，萬事最好留條後路。感情上也容易出現反覆，須小心維繫。

▌摩羯座

守護星水星10月起進入與土星的刑克狀態，同時對沖冥王星，摩羯座的運勢不太理想，是一年中比較差的。本月可能面臨破財敗財的風險，凡事要提高警惕，以免被小人陷害而一敗塗地。另外工作中易出現紛爭，應以靜制動，注意合同的疏漏，以免兩敗俱傷。財運先盛後衰，月中開始滑落，須及早儲蓄以防危機出現。

▌雙子座

10月財運不理想，沒有很好的正財和偏財收入，也不適合做大的投資和專案，需要步步為營，小心謹慎的渡過。健康和身體本月容易鬧情緒，以致心火燥煩，情緒不穩定，甚至引起失眠和焦慮。還會因此影響家庭關係和夫妻感情，部分雙子10月爛桃花居多，要擦亮雙眼，避免受騙又失財。

▌水瓶座

守護星天王星10月將迎來水星的對沖狀態，水瓶座10月整體運勢不太理想。不僅僅影響自己還影響家人，容易引起血光之災、突發惡疾、飛來橫禍等；另外事業上生活上還是低調為好，避免引來小人陷害。10月要注意破財之險，出門一定要看管好財物，避免被盜，做偏財方面的投資需要謹慎了，小心虧損。