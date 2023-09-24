女星王心凌昨（23）日在小巨蛋舉行「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，而今晚再開唱也將吸引上萬粉絲到場支持，不過「神秘嘉賓」卻疑似流出，一個名為「追星高手」臉書專業突發文透露，前韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）已抵台，且將擔任王心凌演唱會嘉賓。

臉書粉專「追星高手」24日深夜突公告「#Jessica 已來台」，貼文一出，立刻引起粉絲暴動，更有人忍不住問：「是王心凌演唱會？」「追星高手」則以1字回應：「嗯」證實Jessica已抵台，並將於晚間擔任王心凌演唱會嘉賓；不過對此消息，王心凌及Jessica公司未做出回應。

臉書粉專「追星高手」透露Jessica將擔任王心凌演唱會嘉賓。（圖／擷取自臉書粉專「追星高手」）

事實上，王心凌與Jessica（鄭秀妍）因參加大陸節目《乘風破浪的姐姐》第三季結識，如今節目結束，兩人私下仍會相約見面聯繫，且今年4月王心凌還曬出多張與Jessica的合照寫下「昨天在錄音室上班太認真了」，讓當時不少粉絲猜想，接下來是否有新合作。

王心凌與Jessica因參加大陸節目《乘風破浪的姐姐》第三季結識。（圖／王心凌 IG）

此外，王心凌也在「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」記者會時提到，演唱會有讓大家驚喜的好友嘉賓，雖然當時只透露「是名女生」，但如今傳出今晚演唱會嘉賓可能是好姊妹Jessica（鄭秀妍），讓大批粉絲相當期待。