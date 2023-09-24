作家林亨泰23日上午辭世，享壽100歲。文化部長史哲聞訊深表哀思與敬意，並表示，身為台灣文學史上極為重要的「跨語世代作家」之一，林亨泰極具代表性，從日治時期到戰後辛苦轉換創作語言，是台灣文學的大河史創造珍貴的資產，也是後人的重要典範，其辭世象徵台灣文學史一段閃亮時代的結束，文化部將呈請總統明令褒揚。

林亨泰1924年出生於日治時期的台中州北斗郡（現為彰化縣北斗鎮），筆名亨人、桓太，創作以新詩及論述為主，陸續加入銀鈴會、現代派、笠詩社、臺灣筆會等文學社團。1949年出版第一本詩集《靈魂の產聲》（靈魂的產聲），1950年自師範學院畢業後，至北斗中學任教。1956年參加紀弦主導的「現代派」，1964年與文友共同發起成立「笠詩社」，並成為《笠》詩刊首任主編。

現代詩是林亨泰主要的創作文類，從1949年發表第1本詩集到2009年的《生命之詩》，歷經一甲子創作不輟。著有《長的咽喉》、《林亨泰詩集》、《爪痕集》、《跨不過的歷史》、詩論集《現代詩的基本精神：論真摯性》、教育論著《JS布魯那的教育理論》，以及譯有《保羅．梵樂希的方法序說》等，其詩作及評論對台灣現代詩史影響深遠。

林亨泰曾獲《創世紀》詩論評獎、榮後台灣詩獎、台灣新文學貢獻獎、磺溪文學獎特別貢獻獎、台灣文學牛津獎、國家文藝獎、吳三連獎文學獎等。