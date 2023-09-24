上屆首次征戰亞運就為台灣射下1面雅加達亞運10公尺空氣步槍混雙金牌，這次再戰杭州亞運，林穎欣在女子個人10公尺空氣步槍止步資格賽，教練郭孟熙透露，她是因為受到一旁泰國選手晚到影響，導致發揮不如預期，「我跟她說，我有看到你的努力，接下來還有她拿手的混雙項目，相信會表現得不錯。」

林穎欣前30發都還保有競爭力，但到第4組開始失去控制力，最後以總分626.2分、排名第18，無緣晉級決賽，賽後情緒也難掩失落。

「情緒當然不好。」郭孟熙表示，昨天練習時林穎欣的表現真的不錯，每1發至少都有10.5的成績，實力跟戰力都在，「但比賽臨場就是這樣，會有很多突發狀況，加上林穎欣本身就比較敏感，知道自己問題點也努力控制，但就需要多費心力，最後控制不住。」

儘管個人賽無緣挺進決賽，但郭孟熙仍對林穎欣表現給予肯定，「我帶過她，知道她的情況，今天算是非戰之罪，但接下來不管好壞都要砍掉，後面還有比賽，要重新凝聚起來，因為亞、奧運容易遇到這種狀況，選手要有能力當機立斷。」

射擊教練郭孟熙。（毛琬婷攝）