儘管農業部前部長陳吉仲已辭職，但進口蛋爭議仍持續延燒中，甚至演變成食安風暴，資深媒體人李艷秋痛批，整個事件中，最混蛋的就是讓人民連吃蛋都無法安心的政府。

李艷秋23日於臉書指出，台中市和新北市近日發現5家蛋廠，6、7月時將進口蛋製成液蛋，產地標示改為台灣，因違反《食安法》及偽造文書移送檢方，最重可判7年，「這當然不是巧合，業者出現的共同關鍵字是『接受中央畜產會委託代工，由農業部提供標示產地為台灣的樣張貼標』」。

雖然業者被抓了，但李艷秋表示，指使者農業部仍逍遙法外，因為官員說殼蛋變蛋液是在台灣「實質轉型」，所以產地當然就變成台灣，李諷刺道，轉型正義民進黨最內行，將進口蛋轉型為台灣蛋當然一樣充滿正義，不容質疑。

「我們沒興趣盯著農業部要不要道歉、哪個官該下台」，李艷秋強調，民進黨政府必須真實清楚地回答，還有多少蛋廠把進口蛋洗成台灣蛋？數量多少？去了哪些通路？做成什麼產品？現在找到多少？

在李艷秋看來，當民眾對蛋的來源失去信心，波及的是整個食品業、小吃店、早餐店、超商，這場風暴現在才要開始，「最混蛋的，就是這個讓人民連吃蛋都無法安心的政府」。

李艷秋認為，洗產地這件事，再度驗證民進黨最愛用台灣之名，掩蓋執政錯誤，台灣只是民進黨的遮羞布，就算用台灣之名詐騙也無所謂，因為官位和政權實在太香了。