屢次踢爆進口雞蛋爭議的農業臉書粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘，22日晚間痛哭失聲表示，因家人遭到恐嚇，宣布臉書即日起停止更新。國民黨醫療委員會直言，猶記蔡英文總統最痛恨網路暴力，呼籲蔡政府政府萬不能坐視網路黑手以非法方式予以恐嚇威脅，一定要嚴懲重罰。

國民黨醫療委員會呼籲，蔡英文總統務必保障民眾的言論自由，特別是出於保護國人健康權、生命權所發表的重要言論，政府萬不能坐視網路黑手以非法方式予以恐嚇威脅，一定要嚴懲重罰。

國民黨醫療委員會表示，猶記得蔡總統最痛恨網路暴力，並曾對在網路上，以總統影像「換臉」的影片給予嚴詞譴責，並提案修法重懲，如此對網路秩序有爆棚正義感的總統，絕對不能在此時此刻退縮。

國民黨醫療委員會強調，本會請求蔡英文總統，拿出總統的格局與魄力，以相同的標準，揪出這些惡毒的網路暴民，以法相繩，還給台灣自由民主的環境，