韓國男神丁海寅相隔4年，將於下月7日登台舉辦出道10年的「THE 10TH SEASON」粉絲見面會，消息一出讓丁太太為之瘋狂，但也引來不法份子的覬覦，好麻吉Gomaji做為見面會首賣平台，發現近日有假帳號冒用Gomaji Logo在臉書等社群媒體上魚目混珠，企圖騙取粉絲的個資與金錢，Gomaji提醒粉絲要購買見面會門票一定要透過正規購票管道。

丁海寅因《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》等夯劇人氣直升，雖然今年1月時為時尚活動來台，可惜當時見面的時間比較短暫，這次的巡演他也沒忘記台灣粉絲，台北場將於10月7日在台北國際會議中心（TICC）登場，久違要粉絲共享歡樂時光，愛吃肉的丁海寅也透露最近因為要準備見面會，對於食物嚴格控管，表示：「真的吃了很多青菜！」目前尚有零星票券可購買，更多相關詳情可洽主辦單位瘋潮娛樂以及優勢力娛樂臉書專頁。