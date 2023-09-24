農業專家「Linbay 好油」林裕紘近期因巴西進口蛋一事，多次在臉書跟節目上抨擊農業部，結果22日爆出有人在臉書以私訊威脅他和家人生命安全。然而立委洪孟楷23日針對此事進行質詢時，行政院長陳建仁竟然面露微笑回應，讓洪炸鍋怒嗆，也引發網友討論。

林裕紘近日在臉書貼出一名何姓男子的傳訊內容，內容為何男表示知道他老婆個資及他家地址，並稱「你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧」。

對於遭到生命威脅，林裕紘表示，自己經營粉絲團，討論政府受到了很多的批評跟抹黑，在過去也曾經被恐嚇過家破人亡，自己不該讓家人陷入危險之中，希望支持者原諒他的懦弱，「即日起停更，也不會再上節目公開露面」。

因不忍林裕紘為維護食安奮鬥，結果卻落得遭人恐嚇的下場。洪孟楷23日在立法院院會質疑陳建仁時指出，「『Linbay 好油』以食安角度把關，任何國人的言論自由應該被保障，恐嚇罪是非告訴乃論，是公訴罪，現在檢調是不是該動起來了」，對此，陳建仁回應「要保障他的言論自由」。

洪孟楷進一步追問，「要保障誰的言論自由，恐嚇者還是被恐嚇者」，然而這時陳建仁竟突然露出燦笑，反問「你說呢？當然你剛才已經講了，這個恐嚇是不應該的」，洪孟楷當場怒嗆，「本席現在在質詢您非常嚴重的議題」，陳建仁才收斂笑容。

洪孟楷最後強調，「我們是法治社會、法治國家，就是即便我不認同你的言論，但我捍衛你的言論自由，所以檢調是不是該動起來」。陳建仁則回覆，這件事自己會了解，要確定「Linbay 好油」的保障。

而網友看完質詢內容後，也紛紛怒批，「被資詢還嬉皮笑臉」、「有立場的行政院長。不中立」、「見人」、「太扯了吧」、「質詢時應該嚴肅回應吧」。