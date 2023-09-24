萬人泳渡日月潭驚傳意外！1名從桃園報名參加泳渡日月潭袁姓男子，上午下水後約100公尺感到身體不適，脫下泳帽揮帽求救，救護人員緊急將其救上岸，男子已經失去呼吸心跳，急救後緊急送往埔里基督教醫院搶救，而袁男稍早宣告不治。

南投縣副縣長王瑞德證實，25歲來自桃園市袁姓男子，報名參加24日的日月潭泳渡活動，上午約9點多下水，下水後約100公尺、9點27分左右就脫掉泳帽跟救護人員揮手求救，消防救護人員當場前往救援。

男子被救上岸時人已經昏迷，失去呼吸心跳，救護人員緊急將其拉回筏上，緊急送到朝霧馬頭救護站。據了解，男子體重超過100公斤，周邊沒有找到其他熟識的親友，醫護站經急救處理後，立即由救護車送往埔里基督教醫院急救中。

王瑞德表示，今天報名參加泳渡日月潭的共有2萬4636人，今天天氣很好，水溫約27度，適合游泳，但因為岸上與潭水溫差大，所以有些朋友可能感到身體不適，救護站上午也有碰到失溫或腳抽筋等症狀民眾，提醒民眾記得先熱身後再下水，注意安全。