杭州亞運》馬允中連闖兩關 闖進跆拳道品勢4強至少保銅 11:012023/09/24 中時 黃及人 、杭州 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬允中。(中華奧會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華代表團起碼今天獎牌數不會落空了！馬允中24日在跆拳道男子品勢連闖兩關，順利打進4強準決賽，由於這個項目並不舉辦銅牌戰，就算下午馬允中在準決賽輸給菲律賓選手金佩雷斯，仍至少有銅牌進帳。 杭州亞運》射擊女子10公尺空氣步槍 陳淇晉級個人賽決賽 杭州亞運》中繼站有濃濃台灣味 讓選手無後顧之憂出賽 杭州亞運》林穎欣受泰國晚到影響表現失常 教練鼓勵續拚混雙 #兩關 #4強 #馬允中 #準決賽 #杭州亞運 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》「深睡區」超貼心 隨時想休息都有地方躺平 17:272023/09/23 體育 杭州亞運》本屆亞運首金出爐！划船女子輕量級雙人雙槳大陸奪冠 10:202023/09/24 體育 杭州亞運》柔道女子48公斤級 林真豪16強不敵北韓選手 10:392023/09/24 體育 杭州亞運》張育成927清晨抵台 要大家一起為中華隊加油 18:232023/09/23 體育 中秋連假恐有雙颱夾擊 雨區擴大時間曝 08:042023/09/24 生活 國民黨回升6個百分點 游盈隆預言藍綠白後勢：2024有新的想像空間 09:352023/09/24 政治 杭州亞運》中華代表團出席開幕典禮名單曝光 共72人參加 11:062023/09/23 體育 輝達本益比向下修正！AI黑馬變白馬 投資趨勢藏變數 05:002023/09/24 財經 休傑克曼姐弟戀破滅稱因新冠肺炎 美女醫揪破綻：計畫性離婚 10:302023/09/24 娛樂 Lin Bay妻小安全遭威脅 管中閔怒問：誰縱容這些雜碎？ 07:452023/09/24 政治 杭州亞運》中華隊來了！王冠閎、羅嘉翎掌旗 亮麗登場「歡呼聲爆棚」 21:182023/09/23 體育 「我殺了媽媽」不堪長照壓力 桃園獨子失控弒母下場出爐 00:002023/09/24 社會 明揚爆炸今晨再尋獲1男性大體！尚有2人失聯中 06:432023/09/24 社會 跟隨利雅德腳步 馬爾地夫與伊朗恢復邦交 04:132023/09/24 國際 《台北股市》外資賣超衝擊投資情緒 選股難度升高 09:272023/09/24 財經 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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