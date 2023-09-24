台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等藍營地方首長，近日針對進口蛋的積極行動引發外界好評，就連民進黨前主席許信良的胞弟、前立委許國泰也大讚，國民黨已開始領略到如何執政，他再也不會罵國民黨爛。

盧秀燕與張善政日前宣布稽查進口蛋，先後查到了有廠商把進口蛋製成液蛋，並將生產地標示為台灣，以及標示不實的國產蛋，盧、張和台北市長蔣萬安也在隨後下令，禁止學校營養午餐使用液蛋

中天《廟口開講》昨（23）日於桃園市桃園區慈護宮舉行，許國泰在台上表示，過去常會說國民黨爛，但在這次雞蛋爭議上，國民黨已開始領略到如何執政，若沒有這些藍營首長，進口蛋可能就會流入市面，所以自己再也不會這樣罵國民黨了，他並呼籲觀眾，應該給盧秀燕、張善政與蔣萬安鼓掌，鼓勵他們在查進口蛋的同時繼續追查美豬。

另外，在談到侯友宜時，許國泰指出，侯提出的廢除巴氏量表曾引發討論，蔡政府後來也把該表取消，這讓侯在當選總統前就已兌現政見，「像這種人我們要不要支持他？」許國泰認為，侯友宜提出了廢除巴氏量表的政見後，會讓不少長輩轉變觀念，從支持民進黨轉為反對。

至於民進黨，許國泰則認為它不只壞，且還越來越壞，他認為，民進黨政府縱容自己人貪污、賺政府錢的行為，很像菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）所領導的政府。