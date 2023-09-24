民進黨今日召開記者會譴責侯友宜，呼籲市長應到議會進行施政報告，請假逃避議會監督，將會再次落入韓國瑜的前車之鑑，要拚選舉請辭職，不然有愧人民所託。國民黨團書記長廖先翔指出，賴清德以往帶職選市長，更拒絕進議會長達230天，怎麼不見綠營人士批評，侯市長請假均符合規定，無論是否請假，依然要為整個市府團隊負責。

民進黨鄭宇恩表示，自侯友宜宣布參選，為拿市政資源，霸著市長位置不肯辭職，議會即將開議，侯友宜逃避議會監督，逃避即將到來的施政報告，如此不負責任、踐踏民主的作法令人不恥。對此，新北市議會民進黨團副總召張維倩表示，此次會期的重點應該是市長的施政報告及面對各議員的總諮詢來討論新北市的施政狀況，這理應是侯友宜幫助自己加分的機會，為了選總統的行程錯失了這樣子的好時機豈不得不償失？

幹事長卓冠廷質疑，侯友宜剛宣布因為屏東大火事件暫停競選行程，在沒有競選行程的當下，卻又請假專心跑選舉，根本自相矛盾。卓冠廷也指出，侯友宜提了新北市史上最高預算2131億元，比前一年度增加了155億，其中有些單位甚至增加40幾億的預算，準備使用這麼多人民納稅錢，難道不需要向議會、向人民好好報告交代嗎？

書記長林秉宥表示，侯友宜沒請假的時候，用盡各種威權手段壓制議員的監督，現在決定不再接受議會的監督，直接請假落跑選總統，藐視民主藐視民意。民進黨議員陳乃瑜表示，侯友宜自稱是漢子，但是實際上背棄市民的負心漢，連最基本的市長義務責任都做不到，希望侯友宜不需要請假直接請辭，好好面對民意面對一票一票投給你的人民。

國民黨副書記長江怡臻說，帶職參選國內外都有先例，例如美國歐巴馬以參議員身分參選總統、韓國朴槿惠以議員身分參選總統；而國內，2000年大選，呂秀蓮以桃園縣長身分帶職選上副總統，蘇貞昌、蘇嘉全、賴清德也都以立委身分帶職選縣市長，2022年民進黨高達七位現任立委參選地方首長，民進黨應告訴國人，憑什麼民進黨籍的縣市長請假心安理得，而侯友宜請假就是對不起市民？

國民黨議員呂家愷指出，民進黨若是真的這麼介意帶職參選，或許可以趕快修法，禁止候選人帶職參選也不准請假，這樣是一勞永逸的作法。 侯友宜今天宣布請長假，就代表接下來新北市將沒有市長。請問這是什麼神邏輯？你是監督侯友宜這個人？還是新北市政府市政團隊？市長請假，市政團隊一定更繃緊神經，為了市民不會懈怠。