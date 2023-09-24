桃竹竹苗縣市攜手推出的「桃竹竹苗通勤定期票」，先前完成整合系統測試就緒，即將在10月2日上路，為分散設定人潮，市府將提前1周，於9月25日起開放設定定期票，市民也能在這段期間評估最適合自己的大眾運輸搭乘方式。

「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，開放預購後受到通勤族熱烈迴響，新竹市府提前於9月25日起開放設定定期票，提前一周分散人潮，希望提供市民更方便的前置準備期，市民也能在這段期間評估最適合自己的大眾運輸搭乘方式。

市府盼藉由大幅降低通勤成本，給市民更優惠的通勤選擇，從而培養新竹市大眾運輸運量，促進低碳環境，更對交通建設未來發展有長遠助益。新竹市長高虹安提醒，請市民事先確認適合的方案，再至服務據點購票，加速設定流程。

市府交通處長倪茂榮說，民眾可視需求選擇定期票方案，以在新竹市內每日搭公車上下學的學生或上下班的上班族為例，每月交通費660元，即可選擇「竹竹288元」方案，可省下372元，提醒民眾可事先選擇自己想要的方案，加速服務據點設定流程。

倪茂榮也說明，而在設定完成後，自開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具；也提醒民眾，竹市公共自行車僅每次借車前30分鐘免費。

交通處也提醒民眾，首次使用務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。