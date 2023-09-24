台中市潮洋環保公園栽種的台灣欒樹近期開花，綠色與金黃色交間的景色，美不勝收。(台中市府提供)

台中市文心森林公園的台灣欒樹近期開花，綠色與金黃色交間的景色，美不勝收。(台中市府提供)

每年9月是台灣欒樹開花的季節，其花朵從金黃色、到結果時轉為紅褐色、最後再轉變為褐色，花期期間呈現紅、黃顏色交織轉換的層次美感，吸引許多民眾拍照打卡，台中市包括府會園道、潮洋溪畔及北區的東光園道、太原園道、西區的經國園道等都是賞花好地點。

台中市府建設局指出，台灣欒樹素有「四色樹」美譽，其花期從9月到10月間，花期間可見滿豬綠葉中開出朵朵宛如成熟稻穗般的金黃色花朵，就此開始展現台灣欒樹迷人的色彩，整棵樹的顏色由綠轉為金黃，結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，呈現四色之美。

建設局長陳大田表示，台灣欒樹從9月開始綻放出美麗耀眼的金黃色，現在正是欣賞滿樹金黃花的最佳時節，10月底期間將可見不同顏色黃、紅交織轉換的層次美感，若遠望成排欒樹林，可感受其優美樹姿呈現的秋天氛圍，市府也特別整理台中賞欒樹好景點。

建設局建議民眾可到府會園道、潮洋溪畔、市政路、永春南路等道路兩旁；北屯區四張犁公園、地震公園、舊社公園；南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園、正心公園；西屯區潮洋公園及世貿公園；南區樹仁公園、南平路；北區東光園道、太原園道；西區華美西街、經國園道；東區旱溪東路一段、樂業路；太平區921公園、中平公園、精美公園等散步、野餐，並欣賞台灣欒樹的美景。