南韓女團BLACKPINK紅遍全球，日前剛結束為期一年的世界巡迴演唱會《Born Pink》，團體一舉一動依舊引發關注，日前就有Rosé粉絲貼出Rosé和Jennie站在一起的照片，但Jennie的臉卻被打馬賽克，遭其他粉絲攻擊，對此，Rosé粉絲怒公開原圖，原來Jennie五官整個歪掉，讓網友尷尬全閉嘴。

Rosé粉絲在微博貼出Rosé和Jennie在演唱會站在一起的同框照，但Jennie的臉卻被打上馬賽克，此舉引發Jennie粉絲不滿，怒轟原PO不尊重Jennie，「為什麼要把Jennie打馬賽克？妳有禮貌嗎？」、「請尊重別人」，原PO遭網友接二連三批評後，他直接公開無碼版本：「好吧，那我不打碼，請欣賞！」

原來，Jennie五官整個扭曲、歪掉，原PO打馬賽克是為保護她形象，真相曝光後，吸引網討論：「哈哈哈，自取其辱」、「還不如馬賽克」、「快被笑死，還是擋住吧」。

其實，BLACKPINK與YG娛樂的合約已到期，4人動向引發關注，日前還傳出，Lisa二度拒絕續約，Jisoo想朝演員發展，Lisa則繼續當人氣女歌手，僅有ROSÉ續約YG娛樂，對此，YG娛樂強調仍在協商，尚未最終確認，BLACKPINK是否能繼續走下去，外界都在關注。