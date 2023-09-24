台9線花蓮富源至瑞北段自2019年完成拓寬工程，超速違規層出不窮，交通事故隨之頻傳，花蓮警方今年2月在沿線2處設置「數位式雷達測速照相」，截至8月底共開出近1.8萬罰單，等同平均每月3000張，不過每月車禍件數較未設置前減少2.8件，顯見防治具一定成效。

台9線245公里至253公里瑞穗富源至瑞北路段，2019年8月完成道路拓寬後，路線寬敞筆直，用路人一不小心就會超速，且中央分向綠帶無防護式路肩，具潛在風險。據花蓮警方統計，工程竣工至今年2月28日，沿線共發生8起死亡車禍，87件交通事故，其中死亡車禍肇因，3件為酒後駕車，3件為未注意車前狀態，1件患病疲勞駕駛及1件超速失控。

經地方反映，警方今年在台9線250.8公里及248.1公里南下車道增設2處「數位式雷達測速照相」設備，2月7日啟用後，截至8月31日止，兩支設備分別取締1萬7698件跟321件違規超速。

由於兩支測速設備取締件數差異甚大，引人好奇，警方調查分析後，認為取締件數差異主因為250.8公里固定桿位在中央分隔島綠帶內，駕駛人不熟悉測照位置而不慎違規超速（該路段速限七十公里）。

另外，警方比較設置測速照相前後沿線車禍事故件數，去年1月1日至今年2月6日未架設前共72件，月平均5.5件；今年2月7日啟用至8月31日止共19起事故，月平均2.7點，防制事故成效顯著減少2.8件。

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》違規超速可處1200元至2400元不等罰鍰，如超過規定限速60公里以上者，可處6000元至2萬4000元不等罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，不過設置測速照相目的並非取締，而是希望遏止駕駛人違規超速，因此縣內各固定測速照相地點已公布在縣警察局的網站，供民眾瀏覽。