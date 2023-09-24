1名年輕女性每次早餐都習慣搭配豆漿，但讓她困擾的是，每次喝完都會出現腹痛接著拉肚子的情形，不禁懷疑是否為豆漿有問題？對此，禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學指出，喝豆漿會腹痛、腹瀉可能是4種原因所致，包括抗胰蛋白酶、大豆過敏、刺激胃酸過多及大腸激躁症。其中，他提到豆漿務必要煮沸，才能使抗胰蛋白酶與毒素物質分解，否則吃入會造成食物中毒。

詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文表示，豆漿的原料「黃豆」具有營養成分高的植物性蛋白，喝豆漿不僅能補充蛋白質，同時也富含膳食纖維，能夠幫助排便順暢。另外，豆漿熱量比牛奶少、也不含乳糖，因此非常適合有減重需求及乳糖不耐症者。更有研究指出，豆漿有抗癌，增加免疫力的功效。

然而，即便豆漿有如此多的好處，為何有些人喝豆漿還會腹痛、腹瀉？詹宜學說明，可能是下列4種原因導致：

1、抗胰蛋白酶：使豆類無法被消化，腸道無法吸收，以致腹瀉。生黃豆中有些物質在未經過煮沸，吃入會造成食物中毒，導致腹瀉、腹痛等症狀。建議將豆漿煮沸，可以使抗胰蛋白酶與毒素物質分解。

2、大豆過敏：豆漿主要為蛋白質，一旦腸道免疫系統發動攻擊，就會造成腹痛、腹瀉等症狀。此類個案，往往食用到豆類製品都會不舒服，如豆腐、豆乾、豆皮等。

3、刺激胃酸過多：喝豆漿會刺激胃酸分泌過多，導致消化不良。若有胃炎、胃潰瘍病史的患者，會因此造成症狀更嚴重，出現腹瀉、腹脹、打嗝消化不良等症狀。建議勿在空腹狀況下喝豆漿，可先吃一點食物後，再適量飲用。

4、大腸激躁症：有大腸激躁症的患者，由於大腸比較敏感，會因為情緒、壓力等因素而影響腸道功能。豆漿含有醣類、醇類等物質，經腸道消化後會產生氣體，使腸胃容易脹氣，這類患者會因此造成腸道肌肉異常收縮，出現腹瀉、腹痛等症狀。

提及上述女性個案，詹宜學說，對方在就診前，就先做過基本的胃腸鏡檢查，在一切都正常的前提下，他才有把握推斷是飲食所致。醫師強調，若症狀一直反覆發作，時好時壞，不要只是吃藥，應該要找出真正原因，才能避免病情越來越嚴重。