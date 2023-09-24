杭州亞運射擊項目24日登場，上午進行女子個人10公尺空氣步槍資格賽，大一新鮮人陳淇在資格賽以改寫生涯最佳成績的629.1分，成為中華隊3女將中唯一闖進決賽代表，教練郭孟熙點出台灣選手特色，希望選手能夠開心享受比賽，「要開心、玩狠一點。」

今年才剛從林口高中畢業前往台北市立大學就讀的陳淇，生涯首次出賽亞運就成為此次唯一晉級決賽的中華隊選手。陳淇在林口國中時就表現亮眼，來到林口高中時就被納入黃金計畫中，但因為青少年時期還在發育，身體變化對她的表現造成很大影響，導致成績一直不理想，也讓她高中時「哭了3年」。

度過這段「陣痛期」，陳淇在近半年找回水準，上禮拜才在公西靶場比賽中打出628.5分，今天更是改寫生涯最佳，也是3位女將中最快射完的。

郭孟熙說：「她的風格就是這樣，殺手型、快槍手型。當初在模擬東京奧運對抗賽時，被陳士魁理事長看上，拿起槍來就打、快又準，就推薦把她納入黃金計畫。」

郭孟熙也指出台灣選手特性，「其實台灣的小孩子要跟其他國家硬碰硬很難，但台灣小孩子很會玩，所以就鼓勵她們要開心一點，下來問她好不好玩？她說好玩、好玩。」陳淇成為中華射擊隊首面獎牌希望，接下來11點45分將進行女子個人10公尺空氣步槍決賽，力拚站上頒獎台。