今年中秋節有3天連續假期，許多民眾外出旅遊、返鄉，最怕遇到塞車，台中市政府交通局特別從高速公路車流分析易塞車路段，並提供一套「交通攻略」，提供出遊民眾行前路線規畫，並從9月28日開始至10月1日期間，提供國道客運、台鐵及高鐵轉乘市區公車基本里程免費優惠。

交通局長葉昭甫表示，今年中秋連續假期從9月29日開始，預計28日開始就會湧現車潮，交通局研擬相關應變計畫、規畫疏導措施；因連假期間南來北往的車輛多，國道1號豐原至大雅路段容易塞車，特別建議民眾行經此路段前可改走台74接國4，減少陷入車陣的困擾。

此外，市府與高公局也將在連假期間，視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制，提升交流道周邊道路的行車效率。

交通局指出，配合公路總局實施「112年中秋連假公共運輸優惠措施」，從9月28日0時至10月01日24時，搭乘國道客運、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘台中市市區公車可享有基本里程免費，呼籲民眾多使用。