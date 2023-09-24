交通部自2020年起辦理全國的交通安全運動，訂定9月為交通安全月，2023年主題為「人本交通-停讓文化」，「車輛慢看停 行人安全行」，喚起民眾交通安全意識，將停讓觀念深入日常。 經統計，樹林警分局今年共取締無照駕駛1357件、闖紅燈7477件、通報環保局疑似改裝致噪音車933件，與環保局聯合稽查攔查告發116件。

昨(23)日聯合新北市政府環保局，於夜間時段在轄內俊保路執行噪音、改裝車輛稽查，檢驗50輛疑似改裝排氣管車輛，計有5輛不合格，由環保局現場開罰。樹林警分局將持續不定期規劃取締無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈等違規，更祭出扣車及溯源車主責任，如違規闖紅燈者，除處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰外，亦記違規點數3點。

若查獲未成年無照駕駛，依法告發且必要時將移置保管車輛；若車輛所有人允許未成年無照駕駛之行為，吊扣其汽車牌照並處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，請家長們多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。