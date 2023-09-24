蔡黃汝在《他馬克老闆》飾演小秘書。（晴空鳥提供）

蔡黃汝（豆花妹）近日喜事連連，在小螢幕和大銀幕皆大放異彩，先是在W劇場《因為你如此耀眼》飾演敢愛敢恨的千金小姐，即將上映的電影《他馬克老闆》變身為賣萌辣妹，又挑戰演出全台首部台語律政劇《無罪推定》，更以節目《飢餓遊戲》入圍益智及實境節目主持人獎 ，她表示最近要宣傳電影《他馬克老闆》，「會去多摸摸盧廣仲，吸收一下他的金獎能量！」

這是蔡黃汝首度入圍金鐘獎個人獎項，被問會攜帶什麼幸運物，她提到之前有粉絲聽她的單曲〈幸運女神〉後刮中獎，還有人拿〈幸運女神〉的公仔陪讀考試，考上想要的學校，她語帶感恩的說：「希望能像粉絲口中的都市傳說一樣，成為自己的『幸運女神』！」她也會盡快請教金鐘得獎前輩們的強運法門。

蔡黃汝主持實境節目《飢餓遊戲》兩年來獲益良多，「因為實境有太多變動跟無法掌控的狀況與不定感，經過這兩年的磨練，讓我這條橡皮筋比較鬆，沒有那麼『ㄍㄧㄥ』。」連對演技也有幫助，「有助於讓我的心更有彈性，在面對任何角色也能有彈性，心境比較開闊。 」

談到如何在短時間內塑造不同角色，蔡黃汝表示：「最在意的是每個角色的人物特質和個性，還有跟自己找相似處產生共感連結。」她對於《因為你如此耀眼》的腹黑千金角色其實很有感觸，「希望別人看見自己的努力，所以一切做到極致，唯一不同的是在保護別人的方法上有誤。」台語劇《無罪推定》的律師角色更是貼近她自己，「想做到的事情會咬著牙做到，不放棄，也知道努力一定會被看見。」這次為練習好台語，她付出極大心力，「從不會台語一路練習到拍戲現場被讚賞，壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」

令人意外的是，蔡黃汝認為最難切換的角色是《他馬克老闆》的秘書，對她來說是演技大挑戰，尤其她特別討厭穿裙子，也不愛粉色系，必須克服內心障礙才能詮釋該角，「角色又辣又甜，聲音、行為和穿著都不是我平時的樣子，只能模仿身邊的人。 」她特地向當秘書的姊姊學習，仔細觀察對方的如同卡通人物「哆啦A夢」般的工作態度：「姊姊很貼心、細心，能眼觀四面、耳聽八方，又會照顧身邊的人。厲害到一個眼神動作，就能知道老闆在想什麼。」讓她感嘆：「秘書萬能！」