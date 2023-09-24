為服務來台觀光遊客，台北市政府設立11座旅遊服務中心。民進黨台北市議員鍾佩玲發現，部分旅遊服務中心提供「旅遊景點資訊」與所在位置相距甚遠，且文宣品資料未更新，「連基本功都掉漆，觀傳局要如何推動觀光？」觀傳局回應，各旅服中心已放置最新版文宣品，往後會加強人員教育訓練。

旅遊服務中心提供旅遊景點資訊、交通食宿資訊、解說導覽資訊、遊程諮詢及文宣和地圖索取等服務。鍾佩玲指出，部分旅遊服務中心的旅遊景點資訊與所在位置相距甚遠，如世貿站旅遊服務中心旅遊資訊文宣中文版有西門、艋舺、瑞芳及金門，英文版有竹仔湖及世界客家博覽會，日文版有台北花季、平溪及北投，韓文版則有台北花季與貓空。

她說，信義商圈是北市重要商圈，周邊地區也有各式景點如象山、四四南村等，世貿站旅遊服務中心卻沒有信義區景點資訊，令人不解。

鍾佩玲批評，甫開幕的西門町旅遊服務中心，現場則未擺設日文和韓文的旅遊觀光資訊，陳列櫃更是放滿與旅遊較無直接關係的台北畫刊和策展資訊，同樣掉漆。反觀台北車站旅遊服務中心規模極小，主要語言與各類旅遊相關資訊一應俱全。可見旅遊中心應放置的文宣品內容，觀傳局無統一規定。

她要求，「連基本功都掉漆，觀傳局要如何推動觀光？」讓各國各地遊客獲得完善的北市旅遊資訊，絕對是推動觀光的最基本工作，因此觀傳局須依各旅遊中心所在行政區製作北市觀光摺頁，並於明年上架提供，且應明確訂定旅遊中心應放置的觀光旅遊文宣類別，讓遊客可以獲取所需的旅遊資訊。

觀傳局主秘蕭君杰回覆，世貿站旅服人員考量尚有前版觀光摺頁未發畢，故未更新上架新版，已立即請各旅服中心檢視放置版本，現皆為上架最新版，同時責成各旅服中心，文宣品如有新版應立即更新。往後會加強人員教育訓練，避免類似情況再發生。

蕭君杰解釋。旅服中心有規定應上架的文宣類別，包含觀傳局出版文宣、外縣市出版文宣及交通部觀光署文宣3類，且11站提供的文宣品品項皆一致，僅數量不同。