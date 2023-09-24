新竹市國定古蹟「進士第」修復工程已完工，今年適逢是鄭用錫登科進士200周年，竹塹北門鄭家的祭祀公業法人新竹市鄭振祖將在10月21日舉辦「鄭用錫登科進士200周年學術研討會」，邀請台灣各界重量級的專家學者，圍繞著鄭家，發表相關專題講座及論文。

主辦單位表示，學術研討會由鄭家第9世建字輩子孫、也是台大歷史系榮譽教授鄭欽仁，主講《鄭家人談鄭家歷史》來揭開序幕。一生以學術為根基、由台灣主體性出發而撰述不輟的鄭欽仁教授，將傳述家族史及抒發身為鄭家後代之心境。

而研討會的上午場也安排台灣史泰斗許雪姬教授，發表《由「科舉移民」到「開台進士」—鄭用錫等台灣進士的科場之路》演講。許雪姬梳理其研究成果，並參考相關文獻與檔案，條理分明的講述台灣科場、科考過程、清代科舉制度在台灣實行的特色。

另一場則是由台灣大學台文所教授黃美娥，以《從「開臺進士」到「淡北偉人」—鄭用錫的形象論》為專講主題，分析說明官方地方志與民間著述等，如何記錄、表述「開台進士」；以及自清領至日治，媒體與民間社會賦予「淡北偉人」之尊稱，來論述鄭用錫形象人設之意義。

《鄭用錫登科進士200周年學術研討會》自開始線上報名至隔天即額滿，可見大眾對於竹塹地方史認識之渴求，亦想對竹塹北門鄭家有更深層的了解，盼透過學術研討會，凝聚新竹地區對文化認同的共識，讓更多民眾認識開台進士鄭用錫與竹塹城發展的歷史脈絡。