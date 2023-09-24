屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，釀9死98傷1失聯的慘劇，而罹難的3位英勇消防也利用DNA確認身分了，22日當晚拉出的第1具遺體確定是賴俊儒，後面拉出的2具分別是施寶翔與鍾吉垣，也可以確定第4位發現位完整的遺骸為陳柏翰，而今天追思會也已布置完畢，開放悼念及家屬慰問。

昨日4位消防員的家屬前往殯儀館認屍，不過因為爆炸瞬間威力強大，導致4人面目全非，更有1位為不完整的遺骸，因此難以辨認4人身分，不過透過昨天採集家屬DNA比對後，確認22日當晚拉出的第1具遺體確定是賴俊儒，後面拉出的2具分別是施寶翔與鍾吉垣，也可以確定第4位發現位完整的遺骸為陳柏翰。而追思會靈堂今日也布置完畢，開放悼念及家屬追思。

而今早6時許發現的遺體仍未救援下來，因爆炸當下威力強大，遺體被炸飛至鋼樑上，而救難人員腳下無支撐點，樓梯又不夠高，因此增加救援難度，目前仍在努力搜救中；而最後失聯的工作人員仍在努力尋找中。