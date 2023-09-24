現年40歲的女星賈曉晨2016年與在《葉問》中飾演金山找的樊少皇結婚，分別在2017與2020年生下2名愛女，而賈曉晨也減少出現於演出機會，專心照顧家庭。豈料，今年年初兩人鬧出離婚風波，雖然事後樊少皇澄清只是誤寫下「離婚」帖文，仍令網友們相當擔心。不過日前迎來41歲生日的她，獲得老公及一班圈內好友開趴慶祝，讓賈曉晨公開感謝老公：「謝謝樊老闆！我會繼續努力工作，盡量減少不該有的念頭。」

早前賈曉晨出席活動時更直認與老公的感情狀況處於邊緣狀態，又直言每天想50次離婚，甚至表示：「我是100次想殺了對方。」讓外界相當擔憂兩人的婚姻狀況。最近賈曉晨慶祝41歲生日，只見照片中的她穿著LV襯衫，手上的大鑽戒十分搶鏡，一身打扮盡顯富貴，而陳浩民跟老婆蔣麗莎、陳爽等都有出席派對，眾人齊唱生日歌，現場氣氛熱烈。至於樊少皇亦陪伴在老婆左右，一家三口同框的畫面非常溫馨。

賈曉晨早前接受傳媒訪問時自言經常被老公激到嘔血，雖然只是一些小事，但每日都經歷這些小事令她感覺崩潰，她又自爆樊少皇所有物業都在她的名下：「如果他離婚會好辛苦，所有樓都是我名下，他好虧。」事後，樊少皇在微博發文：「看了今天的新聞，我趕緊給老婆做了一份她心心念念的三文治（三明治），只祈求她高抬貴手。」如今樊少皇為老婆大開生日趴，相信兩人已經和好如初。