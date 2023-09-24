雞肉飯是嘉義特色美食，一名日本人看電視節目介紹台灣美食，其中一道菜是雞肉飯，但料理方式和台灣大相逕庭，日本雞肉飯不是使用雞肉絲，而是肉塊，還鋪上滿滿的香菜，讓許多台灣網友看了吐槽，當中有也不少嘉義人直呼，「身為嘉義人真是不知道該說什麼好」。

原PO近日在推特發文指出，看日本綜藝節目介紹台灣特色美食，其中一道菜為雞肉飯定食，但畫面中的雞肉飯和他印象中的完全不一樣。從上傳的圖片可見，雞肉飯定食白米飯和雞肉是分別裝在不同的容器，使用的雞肉不是雞肉絲，而是肉塊，上面還放了大把香菜、油蔥酥調味，讓他懷疑地問，「這是雞肉飯？」

圖文被轉發到臉書社團《日本行銷最前線》，不少台灣網友搖頭，「身為嘉義人真是不知道該說什麼好」、「雞肉飯加香菜是犯罪的行為」、「這不是雞肉飯」、「日本人肯定誤會了什麼」、「我剛想問到底台灣元素在哪裡？」、「雞肉給我撕成條放在飯上啊」、「整份料理本來好好的，直到香菜加入，整份直接可以倒掉了」。

但也有網友說，雖然和台灣傳統料理方式不同，看起來仍讓人垂涎三尺，「看起來是好吃的欸」、「看起來滿不錯的啊」、「這個雞肉飯我可以」。