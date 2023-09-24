曾在北市警察局中山分局警備隊任職的邱姓女警，與犯罪集團成員交往，今年4、5月期間，利用內部資訊系統幫男友查詢他人個資，涉犯洩密、偽造文書罪嫌，新北地檢署24日指揮北市警察局督察室，搜索邱女的住處、辦公處所，檢察官複訊後向法院聲押獲准。

29歲邱女，警專31期畢業，畢業後派中山分局長安東路派出所任職，2015年間6月搭乘高鐵，買下3個座位，將鞋子脫掉露出腳趾在座位上自拍引發爭議，2016年間參加BMW車聚結識男子，兩人交往後，幫助男友查詢他人個資。

警方表示，邱女平時就遲到早退，工作態度不良，從派出所調往警備隊後，幫男友查詢個資，今年7月再遭調整至郊區南港分局，近來常與男友前往新北市不良場所，與幫派份子同進同出，北市警局督察室報請新北地檢署指揮偵辦，昨依法送辦，後續將追查是否觸犯圖利罪嫌。

北市警局表示，邱女因嚴重影響警譽，依警察人員人事條例將她免職。警方強調，針對員警違法違紀案件，會主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。