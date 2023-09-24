彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會昨晚開唱，包括樂團芒果醬、小宇、魏如萱、玖壹壹等18組大咖藝人輪番上陣，擠爆彰化體育場，官方喊出現場突破4萬人。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

演唱會中場，還有300台無人機搭配480秒華麗璀璨煙火秀，在夜空中絢爛的展演，無人機變化出各種圖樣，訴說彰化建縣300年的成就與不凡。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

歌手小宇也帶來包括終於說出口、愛上等經典情歌。(吳建輝攝)

彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會昨晚開唱，包括樂團芒果醬、小宇、魏如萱、玖壹壹等18組大咖藝人輪番上陣，擠爆彰化體育場，官方喊出現場突破4萬人，壓軸回憶殺天團「草蜢」帶來包括失戀陣線聯盟、寶貝對不起等多首經典歌曲，老中青粉絲齊唱熱舞，場面嗨翻。

「上吧 彰化!! 藝起慶生」開幕演唱會，聚集超強卡司，包括草蜢、周湯豪x比莉、謝金燕、宇宙人，九澤CP、魏如萱、宋念宇、玖壹壹、李聖傑、羅時豐與品冠等18組華麗陣容，在彰化縣立體育館登場，重點是免費入場。

演唱會中場，還有300台無人機搭配480秒華麗璀璨煙火秀，在夜空中絢爛的展演，無人機變化出各種圖樣，訴說彰化建縣300年的成就與不凡，縣府表事，從白天的博覽會到晚上的演唱會，預估吸引6萬人次。

縣府表示，昨晚錯過的鄉親不用失望，今天晚上還有1場，卡司有百變女王謝金燕、金曲樂團宇宙人、情歌王子李聖傑、國民姑丈羅時豐、創作歌手、品冠，還有壓軸周湯豪x比莉母子。

另外因演唱會與彰化博覽會等活動，包括中興路與介壽北路口及師大路與寶山路口，每日8點起至晚上11點有交通管制，僅持有工作(停車)證、機車及預約遊覽車團體等車輛可以進入，僅開放機車進入體育園區停放。

縣府提供3條免費交通接駁車路線：路線1：彰化火車站-體育場巡迴線，每日10點至晚上11點，白天約20分鐘1班，晚上約5至10分鐘1班。路線2：寶山路(路邊停車場)-體育場巡迴線，每日10點至晚上11點，約10分鐘1班。路線3：南興國小到體育場巡迴線，每日10點至晚上11點，約20分鐘一班。