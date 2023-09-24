台灣交通車流多，關於行人的優先禮讓問題也是一大考驗，許多用路者更擔心遇到「馬路三寶」。而在22日，男星陳志強就在臉書上分享，稱自己開車時經過沒有紅綠燈的斑馬線，打算禮讓站在馬路中間滑手機的婦人，按喇叭示意後，卻遭對方咆哮還比了中指，讓他感到相當無奈。

陳志強提到，當時他駕車行經路口，一位年約50的女子停在斑馬線上看手機，而他便停下車等她走過去，沒想到在待了一會後，女子並無移動，直至他鳴喇叭示意，對方也只是抬頭看了一眼，便繼續停在原地使用手機。

由於擔心造成後方塞車，陳志強選擇駕車繞過女子往前開動，而對方卻突然大吼「這裡是斑馬線，是我的路權，信不信我錄影檢舉你」，陳志強則搖下車窗，聲稱自己有行車紀錄器，並表示「斑馬線是用來走的，不是讓你站在中間滑手機的，很危險」。隨即，女子送給陳志強1個中指手勢後，轉身離開了。

對此，陳志強也強調，「行人優先」是他自己根深蒂固的觀念，「停讓文化」則是互相，他自己就曾遇到行人走偏離斑馬線，還直接朝他的車頭上撞的情況，而，因此希望「禮讓」能夠成為出自於自知的觀念。