有些家庭因為夫妻都有工作，如果不想把小孩給保母帶，通常會給家中長輩照顧。但大陸近期發生一起案件，一名長輩對夫妻提告，嫌2人給太少錢，要了19萬人民幣（約新台幣83萬元）的「帶孫費」，而法院近做出判決。

據《澎湃新聞》報導，據廣安區人民法院判決，人妻胡女和老公朱男2016年底至今年7月，都一直在成都工作，因為工作太忙沒時間帶小孩，將小孩給外婆照顧。

胡女表示，夫妻每個月會給媽媽1000元人民幣（約新台幣4400元）生活費，帶小孩再給2000元人民幣（約新台幣8800元），所以她認為媽媽要太多，只願意每年給1萬人民幣（約新台幣4.4萬），一共5萬人民幣（約新台幣22萬元）。

法官認為，夫妻有照顧小孩的義務，也有工作能扶養小孩，但數年來夫妻都沒履行義務，所以段姓女子要求帶孫費合理，不過83萬元金額太高，判夫妻要給8.2萬人民幣（約新台幣36萬元）。事後，雙方承諾不再上訴。朱男表示，岳母會想要帶孫費，是因為他跟老婆曾鬧到要離婚，所以她想藉此起訴他。

家與家律師事務所表示，據大陸法律可知，老人幫忙帶小孩不是法定義務，只有扶養子女是義務，是否能要帶孫費也要看雙方有無書面合約。不過就現實來說，其實長輩不會主動跟子女簽協議，而子女也要意識到這點，儘管老人帶小孩能享受親情，但也犧牲了金錢、精力，甚至是健康，所以子女平常就該主動給錢。