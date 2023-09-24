中國人民銀行近日發佈消息指出，為加強宏觀審慎管理，完善系統重要性銀行監管，根據《系統重要性銀行評估辦法》的要求，近期與中國國家金融監督管理總局進行2023年度系統重要性銀行評估，認定20家國內系統重要性銀行，其中包含國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家與城市商業銀行5家。

據中新網報導，具體按系統重要性得分從低到高分為5組。第一組10家，包括中國光大銀行、中國民生銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行、廣發銀行、上海銀行、南京銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、浦發銀行、中國郵政儲蓄銀行。

第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

人行表示，下一步將與國家金融監督管理總局將按照《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》要求，共同做好系統重要性銀行附加監管工作，督促系統重要性銀行按規定滿足附加資本和附加槓桿率要求，增強抗風險能力和損失吸收能力，發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展，夯實金融體系穩定的基礎，更好支持實體經濟發展。