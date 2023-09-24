有些星座雖然外表冷淡，但談起戀愛根本就是欲望橫流。《搜狐網》點名火星落在牡羊、金牛、獅子、天蠍座的人表面拘謹，其實骨子很悶騷，與他們交往時，別忘了也展示自己的熱情，畢竟彼此來電了，誰不想談一場內心澎湃又甜蜜的戀愛。

▌火星落在牡羊座

火星落入牡羊座的人很容易受到荷爾蒙影響，他們對身材出眾，面容姣好的人幾乎沒有抵抗力。作為黃道上的首發星座。牡羊座有著非常原始的衝動和欲望。面對牡羊座，即使他們表現得溫順乖巧，像是小白花一樣純潔，也不要輕易放鬆警戒。

▌火星落在金牛座

金牛座對於能夠讓自己享受的事物表現得很癡迷，不管是美食、衣著，還是家居用品。對於欲望也是這樣。火星落入金牛座的人，這方面表現就更加明顯了，外表冷淡的金牛座在戀愛後會變得非常黏人，貪戀在戀人身邊的每時每刻，即使他們嘴上不說，心裡也非常在意親密生活的品質。

▌火星落在獅子座

獅子座平時面對任何人都很好，且刻意保持距離。獅子座憑藉距離感來保持自己的氣場，雖然表面看起來正經，但是對於火星落入獅子座的人來說，只要看對眼，獅子座的欲望就會一下子燃燒起來。獅子座非常重視親密生活的氛圍感和感官體驗，面對自己喜歡的類型，獅子們更會主動出擊。大大方方、遮掩地表現自己的愛意。

▌火星落在天蠍座

天蠍座的人外表神秘，看起來很正經的樣子。但是骨子裡卻相當悶騷，火星落入天蠍座者更是如此，一旦摘下禁欲系的面具，天蠍們行事就會變得非常高調。對待喜歡的人，控制欲望也變得更加強烈。火象落入天蠍座的人偶爾會表現出一種自然的性感，天蠍座自己可能沒有發現，但是周圍的人們肯定已經看得明明白白。甚至天蠍自己都難以克制。