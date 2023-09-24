辛辛那提紅人24日在主場慘遭海盜大逆轉，紅人前3局打下9比0優勢，海盜並未提前放棄，反倒從第6局開始全線反擊，3局狂打12分，終場13比12險勝，締造隊史最大的逆轉紀錄！改寫隊史紀錄是很困難的，畢竟海盜是成軍142年、打了超過兩萬場比賽的元老球隊。

大聯盟自從1974年至今，比賽中落後9分的球隊總計是6勝366敗。海盜整場比賽幾乎都是只派菜鳥投手練兵，季中從費城人買來的左投佛特（Bailey Falter）先發短短兩局被打8分，造就今天這場戲劇性的逆轉秀。

海盜第4局打回第1分，並在第6局打出大局，韓國打者裴智桓等人連續安打，雷諾斯（Bryan Reynolds）補上收尾的3分全壘打。瑞瓦斯（Alfonso Rivas）第8局滿壘時長打追到9比9平手，裴智桓第8局追擊一支清壘的二壘打，海盜連得13分。

紅人在最後關頭也有打回分數，9局下還縮小到1分差，但是狄拉克魯茲（Elly De La Cruz）吞下三振，印迪亞（Jonathan India）飛球出局結束比賽。海盜與紅人都是國聯中區球隊，釀酒人預計坐上分區龍頭，小熊、紅人力爭外卡席位，海盜自己機會渺茫但這次拒絕給紅人輕鬆過關。