2019年與我斷交的索羅門群島，傳出總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不出席美國總統拜登25日於白宮舉辦的太平洋峰會，美國政府官員23日對此表示「失望」。蘇嘉瓦瑞22日才在聯合國大會上大讚與北京的合作「更少限制、回應更積極，以及符合國家需求」。

索羅門群島與中國大陸7月達成9項協議，包括警察合作。

路透社報導，一名白宮官員23日表示，對於索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞沒有計畫出席拜登周一將在白宮舉行、與「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）領袖的第二屆峰會感到「失望」。

報導指出，拜登周一、周二與18位太平洋島國論壇領袖舉行峰會，是美國與中國競逐在太平洋地區的影響力下，拜登強化與該區域互動的一部分努力，報導指出，蘇嘉瓦瑞不出席，讓拜登的太平洋峰會「遭遇挫敗」。

蘇嘉瓦瑞22日才在紐約聯合國大會上大讚與中國大陸的發展合作「更少限制、回應更積極、符合我們國家需求」，指出北京是索羅門群島的基礎建設首要合作夥伴。

蘇嘉瓦瑞表示，7月訪問北京時與大陸國家主席習近平達成共識，透過「一帶一路倡議」及「全球安全倡議」等政策來實現發展。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）將代替蘇嘉瓦瑞出席峰會。

針對報導，索羅門總理辦公室並未回應。

除此之外，北京與東帝汶23日宣布，將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

杭州亞運開幕前，習近平在杭州接待東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao），習近平說，雙方將會提升相互支持，並強化國際合作。

去年東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）上台後，誓言將與中國大陸建立更緊密的關係，尤其是在能源、農業及基礎建設方面。

東帝汶與北京已同意透過「一帶一路倡議」進行合作，東帝汶也尋求2030年起在和澳洲海域之間的大日出（Greater Sunrise）區域開採天然氣。