陸媒報導，三星顯示器在今年第四季將全面停產現有中國工廠代工機型，三星顯示器後續供應轉入其在越南的工廠。

綜合陸媒IT之家與快科技報導，三星顯示器內部已經正式通知，第四季開始針對現有中國工廠代工機型全面停產。目前，內部已經針對所有中國生產機型進行清庫存動作，預計第四季內完成全面停產停售，而後續三星顯示器所有的供應轉入其在越南的工廠。

報導指，三星顯示器將從明年開始全部在越南生產，消息中還提到，部分大陸供應工廠也已經有計劃將模具轉入越南新工廠，繼續保持與三星的代工合作。

事實上，三星之前已經在中國關閉了多家工廠，比如關閉三星天津電視機工廠，其在中國最後一家位於廣東惠州的工廠也停工關閉。

對此，當時三星回應稱，惠州三星電子為1992年三星最初在中國設立的工廠之一， 綜合考慮到全球手機市場現況，為提高全球生產營運效率，不得已做出惠州工廠停產的決定。

公開資料顯示，三星顯示已經退出LCD市場，目前研發生產的顯示設備為OLED和QD-OLED型號，LCD顯示器面板主要依賴於包括TCL華星在內的中國廠商。

此前另有報導指出，三星電子2023上半年在中國的銷售額，與去年同期相比下降超過12兆韓元，跌幅高達41.5％。外媒稱，三星撤離中國的跡象顯而易見，其在中國的經營設備和員工數量都在下降。

三星也減少在中國的經營公司數量。據韓國CXO研究所統計，三星已將在中國關聯公司，從2018年的87家減少到今年的65家，五年內減少了22家。