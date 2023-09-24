新北市長侯友宜請假期間由副市長劉和然代理市長。（陳慰慈攝）

新北市議會民進黨團今開記者會批新北市長侯友宜，26日開議在即卻請假跑總統大選，當落跑市長，籲侯「要拚選舉就請辭職」；新北市政府副發言人張劭斌表示，侯友宜市長皆按規定辦理請假，請假期間由副市長劉和然代理，新北市府團隊堅守職責，夜以繼日，持續全力推動市政發展。

張劭斌說，綠營民代以政治目的，以粗鄙語言誣指市政空轉，扼殺所有公僕的辛苦努力、惡意混淆社會大眾視聽。籲綠營勿為打擊異己，一再昧著良心抹黑市府團隊。

張劭斌強調，侯友宜請假均合法規辦理。當綠營民代打烏賊戰，用手指頭指著別人時，卻忘了另外四根手指頭正指著自己。綠營民代是否故意忘記賴清德在台南市長任內曾創下逾230天未入議會備詢的紀錄，更因此被監察院彈劾，成為第一位被公務員懲戒委員會記申誡的直轄市長。

2017年9月賴清德又辭職尋求更上層樓高升行政院長，請問按照綠營的邏輯這叫做悖離台南市民474天嗎？

張劭斌強調，新北市在侯市長治理下，市政建設不曾停歇，包括2030願景工程重大建設、捷運路網，在市府團隊各司其職努力下，都在積極實現中，光是今年就成績斐然，請綠營民代不要視若無睹！包括三環六線捷運路網近期均有重大實質進展，安坑輕軌於今年二月通車，環狀線北環段的三重蘆洲區段在三月動工，還有捷運三鶯線、萬大中和線預計近年陸續完工。此外，捷運汐東線已獲行政院核定並完成基本設計，五泰輕軌也通過可行性研究。

另外工程難度高的三鶯大橋改建工程，也在施工單位克服萬難後完工，於23日正式宣告新三鶯大橋雙向全線通車。串接起三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，讓三峽往桃園及樹林的交通更方便。

最後張劭斌呼籲綠營民代從事政治不應該失去人性，切勿一再消費重大社會事件，在舉國哀悼之際，不見綠營民代發揮同理心、為警消同仁積極爭取權益，竟拿來當作政治操作、攻擊異己的手段，此舉令人深感遺憾。