酒駕撞人又波及5機車 酒測值驚人被逮送辦

桃園市平鎮區延平路一段與德育路口近日發生酒後駕車肇事案件，車輛撞擊1名行人後，又波及路旁停放5輛機車，駕駛人酒測值高達0.44MG／L。警方表示，今年1至8月取締酒駕4972件，與去年同期相比減少113件，此外酒駕致死減少5人，將持續嚴加取締酒駕。

桃園市交通警察大隊指出，新修正道路交通管理處罰條例已於6月30日實施，對於酒後駕車車輛一律當場扣牌2年，車主無法再像以往自行至監理站執行吊扣牌照，車輛當場也會被警方移置保管，駕駛人肇事除應負刑責外，致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領，以遏止酒駕駕駛人再次酒後駕車上路的可能性，降低發生事故的風險。

警方統計，統計1至8月桃園市取締酒後駕車件數為4972件，其中觸犯公共危險罪有3044件，相較去年同期取締件數5285件減少313件，若公共危險罪則是3044件，去年同期3157件，減少113件，1至8月因酒後駕車交通事故24小時內死亡人數9人，去年同期則有14人，減少5人，桃園市政府警察局仍會不分日夜強化取締酒後駕車執法工作，持續針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段及時段，加強臨（攔）檢。

警方再次呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具，勿抱持僥倖心態駕車上路，以維護自身及他人交通安全。

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