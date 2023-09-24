警方昨日帶著陳嫌至棄置地點，取出作案工具和裝有犬隻屍體的垃圾袋。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

最近網路社群瘋傳台南1名男子持開山刀涉嫌虐殺犬隻的影片，引來台南市動保處高度重視，台南市警察局接獲動保處檢舉後，23日晚間策動下營區21歲陳姓犯嫌至麻豆分局偵查隊投案，全案將依違反動物保護法移送台南地檢署偵辦。

市警局昨日接獲動保處檢舉，指稱在網路社群瘋傳「台南黑幫虐殺犬隻影片」，影片中還寫「台南黑幫半夜練膽量」，1名刺青男持開山刀虐殺犬隻，行徑令人髮指。

市警局局長廖宗山隨即指示麻豆分局偵查隊、下營分駐所及刑事警察大隊成立專案小組調查，鎖定下營區陳姓男子涉有重嫌。專案小組兵分多路，追緝陳嫌可能出沒之處所，陳嫌自知難逃法網，於昨晚8點，經專案小組策動陳嫌至麻豆分局偵查隊投案。

警方表示，陳嫌今年9月17日凌晨1點，與轎班友人開車行經新營太子宮附近的田間小路時，遭數隻野狗追逐狂吼，因陳嫌曾遭該處野狗追咬過，一氣之下拿起車內預藏的開山刀，砍殺該犬隻，虐殺過程由轎班友人全程錄影。

陳嫌虐殺犬隻後，將作案的開山刀及裝有犬隻屍體的垃圾袋，棄置在柳營區雙營橋下堤防邊，警方昨日帶著陳嫌至棄置地點，取出作案工具，經了解本案與幫派無關，純屬陳嫌個人行為。

麻豆分局分局長林獻力表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，呼籲民眾要重視動物生命權益，凡有虐殺動物行為者，警方將依法究辦，決不寬容。