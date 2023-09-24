台北市動保處今年推出原創「野生動物生存大考驗」桌遊。（蔡佩珈攝）

台灣資源昆蟲協會受邀到現場擺攤。（蔡佩珈攝）

今年「台北動保教育月」規畫一系列活動，包含9月9日舉辦「啟動暨動物之家犬貓認養會」、9月16日響應世界狂犬病日舉辦「毛孩健康同樂會」，今日的「Hey！一起守護動物吧」是壓軸活動，現場邀請台灣蝴蝶保育學會、台灣猛禽研究會、台灣資源昆蟲協會等攤位、舉辦講座，也備有動保處原創「野生動物生存大考驗」桌遊讓民眾體驗，教導野生動物保育知識。

台北市動物保護處防疫檢驗組技正黃品皓介紹，由於台北市長蔣萬安特別重視生命教育，今年動保教育月與教育局與動物園合辦，也加強行銷，讓活動規模更大。

他指出，今年動保處也特別設計「野生動物生存大考驗」，將蛇、穿山甲等常見台灣原生種野生動物車禍、吃到有毒食物等境遇融入大富翁遊戲，盼大小朋友了解野生動物在台北市生存有多不容易，並學習尊重動物、與動物共存的理念。

古姓民眾分享，今天帶孫女逛動物園，剛好看見有活動便來體驗攤位活動，她特別喜歡台灣資源昆蟲協會攤位，學習到許多昆蟲知識，且孫女喜歡畫圖，現場還有攤位可以拿著色卡，是很不錯的活動。

吳姓民眾說，一家人住在動物園附近，女兒到後來已經不太喜歡到園內逛，但今天的動保教育月活動可以看昆蟲，又有手作活動能體驗，很吸引人，便特地和女兒一起來動物園玩，一窺都市少見的大自然生態。

產發局長陳俊安表示，生命教育非常重要，產發局未來將更積極地與更多學會與協會合作，用更多力量保育自然，讓地球永續發展。