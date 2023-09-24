大陸第十一屆全國人大財經委副主任，前大陸國家統計局副局長賀鏗23日在2023中國實體經濟發展大會上表示，現在大陸的房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，但即便14億人也可能住不完。面對這麼多空置房子，再要大力發展房地產是不明智的，他建議在這種情況下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。

但關於大陸有多少房子、又有多少房子在空置，一直是討論不休的議題。近年不少機構都發佈相關研究報告，例如2017年中金公司的《數說中國存量住房》指出直到2017年底大陸城鎮廣義和狹義住房空置率分別為16.9％、12.1％，其中城區分別為14.7％和9.7％。

去年8月，貝殼研究院則公佈了大陸28個大中城市的住房空置調研情況，報告顯示28個大中城市平均住房空置率為12％，相對處於較高區間。同時住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7％，二線平均12％，三線16％。僅有9個城市空置率處於合理區間之內，大部分城市處於10至15％之間，6個城市高於15％。

其中更以江西省省會南昌的住房空置率在被調研的28個大中城市中名列第一，達到20％，相當於有1／5已售存量住房處於空置狀態。排第二的是河北廊坊，空置率19％。

面對近年的房市房企不振，賀鏗認為，現在房地產最大的問題是現金流短缺，只有想辦法把房子賣掉一些，現金流才能改善。可以通過多個辦法進項改善：第一是政府可成立廉租房公司，購置一部分空置房用作廉租房，解決一部分沒有購買能力、收入又很低人群的住房問題。

第二則鼓勵包括國企、民企，有興趣做「公租房」公司業務的企業，成立公租房公司，購買部分空置房；第三則開放農村的宅基地和農民房子私有化，並可自由買賣。