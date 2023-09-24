新北市教育局副局長劉明超與普賢基金會董事陳阡蕙，在光復高中射擊隊選手陪同指導下體驗射擊運動。（新北市教育局提供）

支持新北體育不遺餘力，財團法人普賢教育基金會自2020年起，每年捐贈新北市體育設備經費，今年捐贈100萬元予光復高中、蘆洲國中、橫山國小，購置學校射擊設備、體適能設備、舉重比賽用計時器等體育設備。

新北市教育局副局長劉明超日前於光復高中主持捐贈感恩儀式，並由光復高中校長吳宗珉致贈感謝狀予財團法人普賢教育基金董事陳阡蕙。現場更有體驗射擊的活動，藉由射擊運動讓人穩定靜心，也藉此傳達對財團法人普賢教育基金會致力協助本市建立優質體育環境的謝意。

陳阡蕙表示，透過串連愛心的捐獻，並結合眾人力量，希望能強健孩子的體魄，為孩童成長安全護航，努力體現財團法人普賢教育基金會「紮根體育，帶動國家競爭力」的善意宗旨。

長吳宗珉表示，隨著國高中射擊隊的成立，射擊隊人數攀升，本次捐款將用於添購射擊設備，讓學生皆有個人器材可以練習，進而挑戰全中運、全國運和亞運等賽事，期待未來於全國賽或國際賽創造佳績。

光復高中高二選手陳妍卉說，在器材不足的狀態下，大家都必須等待輪流練習。得知將有基金會要捐贈新的射擊器材時，大家都非常開心，希望能盡快熟悉設備，專心的磨練自己的技術，為自己和學校射下好成績。

教育局表示，感謝財團法人普賢教育基金長期支持新北體育發展，提供選手充足設備得以在完備的環境下訓練。新北市長期積極引進社會資源挹注體育發展基金，輔導績優教練及選手就業、支持運動發展、補助績優選手及教練移地訓練及出國比賽等經費。

另，自2022年度起首創「新北市體育績優助學圓夢實施計畫」，結合民間公益，獎助新北市弱勢體育績優學生在學所需的助學費及日常生活所需生活費，積極延攬優秀運動人才根留新北。期許未來有更多社會力量支持新北體育向前發展，共同培育健康快樂的學子。