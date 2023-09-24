總統府提供

蔡英文總統今天表示，疫情後，讓大家關注如何透過AI等科技來學習新事物、學習語言。她相信，透過善加利用政府和民間的教育創新內容，臺灣的學生將能更平等地學習。政府會持續跟民間攜手合作，創造更豐富的數位學習內容，推廣AI輔助語言教育，一起提升臺灣學生學習語言的能力。

蔡英文今天出席「2030教育AI年會趨勢論壇」時表示，這幾年來，政府積極推廣母語教育，也推動雙語政策。為了達到政策的效果，除了政府的全力投入，也需要民間單位一起合作，才能更全面、更有效率。她相信，在民間單位的共同努力下，可以提供更貼近人民需求的服務。

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她肯定在座者長期推動民間教育。2012年，她曾經到桃源國小，當時學生使用的是美國著名的「可汗學院」線上平台，在線上透過可汗學院學習數學和英文。很高興在2018年看到臺灣版可汗學院的均一教育平台，今天終於看到第一版英語AI家教Jutor，並且預計以公益而非盈利的方式，在臺灣推廣使用。

蔡英文指出，臺灣學生學習語言遇到的最大問題，就是缺乏使用的機會。語言是用來溝通的工具，如果無法在生活中使用，就會很可惜。如今，科技為學習的局限帶來突破，尤其在疫情後，所帶起的數位轉型趨勢，讓我們投注更多的心力，關注如何透過AI等科技來學習新事物、學習語言。

她說，政府從去年開始推動「班班有網路，生生用平板」政策，來強化數位教育。她相信，透過善加利用政府和民間的教育創新內容，臺灣的學生將能更平等地學習，也能依據自己的狀況和獨特性，來掌握學習進度，以及找到有興趣的事物。

她認為，這也是大家今天齊聚一堂的原因，共同討論和思索，AI時代的教育者應該扮演什麼樣的角色，以及如何促進臺灣的教育發展，讓不同成長背景的孩子都能適才、適性地學習，充分實現自我。

蔡英文強調，教育，值得我們花一輩子的時間來投入。政府也會持續跟民間團體、企業，跨界攜手合作，創造更豐富的數位學習內容。她期盼持續精進公私協力方式，來推廣AI輔助語言教育，一起完善教育資源，提升臺灣學生學習語言的能力，並祝福今天的活動圓滿順利。