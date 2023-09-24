國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後，昨起依公務人員請假規則請假投入選戰，引發綠營痛批「落跑市長」。對此，國民黨主席朱立倫今直言，侯友宜透過請假方式是負責任做法，強調侯仍是新北市長將清楚掌握重要行程，但民進黨總統參選人、副總統賴清德每天都在搞選舉有請假過嗎？朱批民進黨用一根手指頭指著別人，卻忘了四根手指頭指著自己。

朱立倫今日上午出席「全球海外台商『侯』援會」時表示，侯友宜有自己的選戰步驟與安排，基於行政中立、避免有選舉活動跟市政行程混在一起而請假，他肯定這是負責任做法，但也強調侯還是新北市長，重要行程還是會清楚掌握。

朱立倫強調，反觀賴清德是每一天都在做民進黨主席工作，卻每天都在搞選舉，「請問他已請假過嗎？他有把副總統職位、總統候選人與民進黨主席工作分清楚嗎？」他批民進黨都是一根手指指別人，四根手指指自己。

朱立倫指出，侯友宜是用負責任態度，從美國回來就完成市政工作，接下來全力拚很多選舉行程，用個別天數或以行程請假，不如比較負責任地請假投入選戰，而對於新北市重大事務，侯友宜還是有負責任，而民進黨不要忘了賴清德從來不請假，一天7-11都在當民進黨主席、都在當候選人，請問大家查查看賴請假過幾天？