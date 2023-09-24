由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦的第三屆旺旺孝親獎24日舉行總決審會議，來自海峽兩岸三地的著名音樂人齊聚一堂，將從近120件作品中選出18件獲獎作品，期望提高社會對孝親觀念的關注，重視世代溝通，讓孝順成為一種話題，也成為一種習慣。

此次評審陣容堅強，包含飛兒樂團團長陳建寧，上海音樂學院教授陳強斌，知名作詞人崔軾玄、方文山，金馬獎最佳電影配樂得獎人黃舒駿，一線娛樂創始人季聲珊，幕後圈創始人李泳彬，香港著名作詞人劉卓輝、音樂霸CEO丘旺蒼、快手音樂中心負責人于藍、音樂製作人趙佳霖等齊聚一堂。方文山因工作安排未能親赴上海，透過影片向現場專家們致意。

總決審邀請上述11位專家進行評審工作，現場票選出季聲珊為評審團主席，黃舒駿為副主席，主持評審作業。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基為監審主席。此次評審會希望選出傳遞正能量，通俗易懂、容易記憶且易於傳唱的作品，鼓勵各類曲風、各種表達方式、各種利於孝親精神傳播之創作。

旺旺中時文化傳媒總經理、旺旺孝親獎執行長林淑黛介紹，今年孝親獎共計收到世界各地作品6600多件，經線上評分結果排序，選出119件作品，獲得佳作以上入圍。

而在進入決審環節後，評審委員將針對排序前51件作品進行現場評分。總決審則取前18位排名為獲獎作品，並提名3件旺旺最佳金曲獎，其餘15名為旺旺金曲獎。所有得獎作品於10月1日至10日在官網進行公示。