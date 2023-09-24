女星洪詩今年雙喜臨門，3月和李運慶登記結婚，並在8月宣布懷孕，洪詩近期則挺著孕肚做有「產檢大魔王」之稱的羊膜穿刺，她到場後才發現，檢查地點就在產房，老公不能陪同，獨自做檢查的洪詩緊張到快哭了，所幸醫生、護理師安慰、鼓勵，她心情才逐漸平靜。

洪詩近日挺孕肚做羊膜穿刺，她拍片分享，當下才發現，檢查地點就在產房，「發現老公不能陪同」，獨自做檢查的洪詩害怕到想掉淚，所幸醫生、護理師安慰、鼓勵，心情才逐漸平靜，洪詩表示，醫生會消毒肚皮和檢查的機器，整個過程就像抽血一樣，她形容當下是：「感覺到針戳進來，是『啵啵啵』就刺進去」。

[ VLOG ]羊膜穿刺到底怎麼一回事？ │😳

不過洪詩做完檢查後，肚皮竟出現大片瘀青，醫生則認為，她應該是皮膚比較敏感，對防水貼布過敏，開了孕婦可以擦的藥膏，擦完隔天就改善很多，洪詩表示，她做完羊膜穿刺後，每天都會觀察自己的身體狀況、是否腹痛等，她也以過來人的經驗表示：「如果真的要做羊穿，也不要太擔心，找你信任的醫師，希望大家羊膜穿刺都能順順利利大成功」。

35歲洪詩和大8歲李運慶交往3年，去年11月宣布求婚成功，在今年3月登記結婚，小倆口並在上個月宣布懷孕，預產期在明年春天，洪詩說生小孩一直在2人計畫中，很幸運也很順利懷孕，她大讚老公很貼心、呵護她，孕期非常想吃櫻桃、奇異果，老公也會滿足她一切的需求。